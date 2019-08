AS - James-Real Madrid, Zidane non ne vuol sapere della sua permanenza: le ultime

Calcio mercato Napoli - Guerra interna tra Zinedine Zidane e Florentino Perez, perché il secondo non avrebbe accontentato in toto il primo sul mercato.

Napoli calciomercato, Zidane liquida James

Secondo quanto riferito dall'edizione odierna di AS, l'allenatore del Real Madrid al momento non ne vorrebbe sapere nulla della permanenza di James Rodriguez con i Blancos. Il tecnico francese avrebbe già esposto la sua posizione al patron e sarebbe ovviamente in disaccordo con Florentino. Il destino di James è sempre più incerto, e la fine del mercato il 2 settembre si avvicina, la S.s.c. Napoli è in agguato