As, Roncero a CN24: "James, o resta al Real Madrid o va al Napoli! La pista Atletico è chiusa"

A CN24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv, è intervenuto Tomas Roncero, giornalista di As, quotidiano spagnolo parlando del mercato Napoli:

“Il mercato del Real Madrid non sta rispettando le aspettative. L’unico titolare è Eden Hazard che si è presentato in uno stato di forma non ancora all’altezza. Pogba non arriva, la sensazione è che James possa trasformarsi in un vero e proprio acquisto per lo stesso Real. E’ stato ai margini del progetto fino ad ora, ma quando è stato interpellato in campo ha sempre risposto al meglio in passato. E’ per questo che la tifoseria del Real lo accoglierebbe come un vero e proprio acquisto. Il risparmio totale del Real Madrid per Gareth Bale sarebbe di 30 mln e se dovesse andar via le finanze già andrebbero meglio. La posizione del Real Madrid potrebbero cambiare in merito alla possibilità di dare James all’Atletico, quel 7 a 3 in amichevole ha messo un punto sulla trattativa. Resta solo il Napoli come candidato in questo momento”.