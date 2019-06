AS - Napoli, tris di accordi con James, Lozano e Manolas. Ora si tratta coi rispettivi club: le cifre

Come riportano i colleghi spagnoli di AS, il Napoli ha ottenuto il 'sì' di James Rodriguez, trequartista del Real Madrid, ma ora De Laurentiis vuole abbassare le pretese del club iberico e non vuole spendere più di 40 milioni per il cartellino del colombiano visto che deve affrontare altre spese. L'idea del patron azzurro è quella di prelevare il calciatore in prestito con diritto di riscatto.

Il primo nome, però, che è sull'agenda di Carlo Ancelotti, è Hirving Lozano, attaccante messicano del PSV. Il Napoli ha raggiunto l'accordo con Mino Raiola, agente del calciatore, offrendo 4 milioni più bonus come ingaggio. Poi è stata inoltrata un'offerta al club olandese di 45 milioni di euro. Il Napoli, con Raiola, ha parlato anche di Kostas Manolas che accetterebbe di buon grado la destinazione azzurra. La Roma, proprietaria del cartellino, chiede i 36 milioni della clausola rescissoria ed il greco ha già trovato l'accordo con gli azzurri a 3.5 mln l'anno.

Però, nonostante sia Lozano il primo obiettivo per l'attacco, James Rodriguez resta sempre molto caldo, in attesa di sviluppi. A favorire l'accordo ci sarebbe il buon rapporto tra James ed Ancelotti e anche l'Adidas, sponsor personale dello stesso calciatore del Real.