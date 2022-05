AS - Il Barcellona torna su Fabian, piace a Xavi: l'affare dipenderà da un altro giocatore

Il centrocampista spagnolo del Napoli Fabian Ruiz potrebbe lasciare la squadra azzurra dopo la fine della stagione, in cui ha segnato sette gol e messo a segno quattro assist vincenti. Ne parlano i colleghi spagnoli di AS, secondo i quali Fabian piace al Barcellona.

Come racconta AS, il Barcellona è di nuovo interessato a Fabian, apprezzato dall'allenatore Xavi:

"Il contratto scade nel 2023 e non ci sono stati contatti per rinnovare da più di due anni. Il Napoli lo ha messo in cima alla lista delle uscite perché non ha intenzione di perderlo da free agent, cosa che accadrà con Insigne.

La cessione dello spagnolo sarà una mossa fondamentale per il mercato azzurro, che ha già ricevuto offerte nei mesi scorsi (Newcastle a gennaio). Una proposta che il giocatore non ha mai preso in considerazione, per la possibilità di ricevere telefonate più prestigiose quest'estate.

Una di queste potrebbe essere del Barcellona: Xavi lo ha elogiato prima della sfida di Europa League ("È bravissimo a giocare tra le linee, da perno, è forte fisicamente, ha un tiro... Un grande giocatore"), ma è un'idea che dipenderà inevitabilmente dalla partenza di De Jong"