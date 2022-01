As - Fabian Ruiz, senza rinnovo in estate sarà addio: il Newcastle prepara l'assalto

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Uno dei grandi protagonisti di questa annata del Napoli è senza ombra di dubbio Fabian Ruiz, per il quale però resta aperta la questione relativa al rinnovo. Il suo contratto, infatti, è in scadenza nel giugno del 2023, ma resta ferma la volontà da parte del ragazzo di restare alla corte di Luciano Spalletti almeno fino a fine stagione.

Fabian Ruiz-Napoli, le ultime

Stando a quanto raccontato dal quotidiano spagnolo "As", infatti, il giocatore è destinato comunque a salutare a fine anno nel caso in cui non dovesse arrivare il prolungamento contrattuale, con il Newcastle pronto a far partire un nuovo assalto dopo il rifiuto incassato in questa sessione invernale.