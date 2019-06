AS, Calemme: "James-Napoli? Non c'è certezza che il Real possa accettare prestito e diritto di riscatto. Albiol-Villarreal? Affare fatto da qualche giorno"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di AS Mirko Calemme, rilasciando alcune dichiarazioni:

“James Rodriguez ed il Napoli? Sono tutti ottimisti per il prosieguo dell’affare, ma non c’è la certezza che il Real Madrid possa accettare il prestito con diritto di riscatto per il calciatore: il Real deve rientrare di almeno duecento milioni sul mercato, non reputa James parte del suo progetto tecnico e vuole incassare tra i 40 ed i 50 milioni di euro. Lo stallo è quello, bisogna rendere il diritto di riscatto un obbligo: lo stesso De Laurentiis ha parlato di sacrificio importante da fare, e penso si riferisse a questo.

Albiol-Villarreal? Affare fatto da qualche giorno, finché non vediamo l’ufficialità: non capiamo se sta attendendo un’offerta del Valencia, o se voglia restare in azzurro e ci risulta complesso. La clausola rescissoria? Restiamo in attesa del sì definitivo di Albiol che può arrivare a breve”