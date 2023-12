Notizie Calcio Napoli - Arsenal in campo quest’oggi per la chiusura del 2023. Gunners in casa del Fulham quest’oggi per difendere il quarto posto dal Tottenham e insidiare la vetta distante solo due punti. Diramata la formazione ufficiale, emergono due notizie in ottica Napoli: Kiwior titolare, Tomiyasu in panchina. Entrambi nel mirino del Napoli per gennaio. Tra i due sembrerebbe soprattutto l'ex Bologna cedibile come confermerebbe anche quest'ultima scelta tecnica.