"Arriverà un momento in cui bisognerà cederlo", l'addio a Koulibaly è partito da ottobre! Inevitabile che compaiano due pretendenti per il centrale del Napoli

Calciomercato Napoli - Se non ora, quando? Perché c’è un giorno, ed è scritto da qualche parte, in cui le storie finiscono. Come quella tra Koulibaly ed il Napoli, parola di De Laurentiis:

«Io all’uomo Koulibaly sono affezionato ed è anche per questo motivo che ho rifiutato un’offerta da 105 milioni. Però arriverà un momento in cui bisognerà cederlo per forza»

Ne parla il Corriere dello Sport: