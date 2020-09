RAI - Prestito con obbligo di riscatto, accordo tra Napoli e Roma per Milik: cifre e dettagli

Ultimissime notizie mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista della RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni al TG Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Accordo in serata tra Napoli e Roma per Milik. Queste le cifre ufficiali. 3 milioni di euro di prestito con obbligo di riscatto fissato a 15. Poi 3 milioni di bonus facilissimi e 5 più difficili. Entro 48 ore attesa la risposta di Milk. Juve pronta ad acquistare dzeko e mollare Suarez se il polacco dara" suo assenso. 4.5 più 500mila di bonus per 5 anni la proposta giallorossa".