Antonio Conte ha scelto il Bayern Monaco: l'annuncio dalla Germania

Arriva l'annuncio dal noto quotidiano tedesco della Bild che svela la prossima squadra di Antonio Conte pronto a ripartire in panchina con una nuova avventura, non sarà in Italia come si era pensato.

Antonio Conte

Antonio Conte al Bayern Monaco: la scelta

Notizie calcio Napoli - Arrivano conferma sul nome di Antonio Conte prossimo allenatore del Bayern Monaco. Il tecnico italiano è accostato alle panchine di mezza Europa e si parla tanto di quello che potrebbe essere un suo possibile ritorno alla Juventus, oppure sempre in Italia alla Roma, Milan e Napoli. Alla fine però arriva la clamorosa notizia della Bild: secondo i media tedeschi, Antonio Conte ha scelto il Bayern Monaco per riprendere ad allenare dalla prossima stagione.

Al momento in panchina al Bayern Monaco c'è Tuchel che potrebb presto essere esonerato e al suo posto ci sarebbe Antonio Conte come nome del nuovo allenatore. Difficilmente Tuchel allenerà il Bayern Monaco la prossima stagione, alla luce del secondo posto in campionato (-8 dal Leverkusen), eliminazione dalla Coppa di Germania e sconfitta nell'andata degli ottavi di Champions contro la Lazio.

Un'altra idea del Bayern Monaco in caso di esonero di Tuchel oltre a Conte sarebbe Solskjær, ex allenatore dle Manchester United.