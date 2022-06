Mal di pancia Anguissa? CorrSport: Frank irritato! Scoppia il caso per un bonus promesso

Calciomercato Napoli, dopo il riscatto e firma per 4 anni secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport scoppia il caso Anguissa in casa Napoli. Il giocatore africano si prepara per il ritiro, ma secondo il quotidiano non è sereno e si sente in credito col club perchè non ha ancora ricevuto un bonus promesso a voce. Una volta si diceva così: il mal di pancia. L'umore di Frank non è dei migliori sin da quando è finito il campionato ed è tornato a casa.

Anguissa Napoli

Anguissa-Napoli, scintille per un bonus promesso

E sebbene il club azzurro abbia regolarmente esercitato il diritto di riscatto, e lui sia legato al contratto firmato un anno fa in sede di prestito dal Fulham fino al 2025, la situazione per il momento non è cambiata: alla base c'è una questione di carattere economico.