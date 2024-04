Ancelotti-Napoli, il ritorno è possibile? Come si è lasciato con De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis può riportare Carlo Ancelotti al Napoli? Occhio alle ultimissime che riguardano il possibile e clamoroso ritorno di Ancelotti al Napoli, solo una suggestione dei tifosi? L'allenatore del Real Madrid è pronto ad una nuova sfida in vista dei prossimi anni.

Ancelotti-Napoli, le ultime sul clamoroso ritorno

Napoli - Perché Carlo Ancelotti col Real Madrid è in scadenza nel 2025 e lascerà il club spagnolo, salvo sorprese. Era in scadenza quest'anno il suo contratto, ma la società ha deciso di rinnovarlo ancora per un altro anno.

Intanto, già si guarda al futuro perché non ha nessuna intenzione di fermarsi Ancelotti e occhio ad un possibile e clamoroso ritorno in Italia tra il suo ex Milan, la Roma di cui è sempre stato tifosi e ci ha giocato da calciatore e il Napoli che ha già allenato in passato (ma non andando come si aspettava) e con cui De Laurentiis ha un grande rapporto. Infatti, lo stesso presidente ha svelato in questi anni le chiamate con Ancelotti, i due sono grandi amici ma un ritorno in panchina da allenatore del Napoli sembra davvero distante in questo momento. In futuro? Tutto è da vedere.