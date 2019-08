Calciomercato Napoli, secondo quanto riferisce il corrispondente del quotidiano spagnolo As in Italia, Mirko Calemme, nella tarda serata di ieri Carlo Ancelotti ha incontrato per la prima volta in città il messicano Hirving Lozano e la sua famiglia. Un incontro durato un paio d'ore e finito alle 00.30, quando il mister ha lasciato l'Hotel Vesuvio in compagnia del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e il suo collaboratore Giuseppe Pompilio.