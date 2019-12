Ancelotti-Everton, Sky: accordo raggiunto nella notte, oggi i colloqui per liberarsi dal Napoli

Ultime notizie calcio Napoli - Carlo Ancelotti è vicino come non mai a diventare il nuove allenatore dell'Everton ed a tornare in Premier League dopo i trionfi con il Chelsea. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, e nello specifico da Alessandro Alciato su Twitter, l'accordo tra l'ex allenatore azzurro, esonerato la settimana scorsa dal Napoli, ed i Toffees sarebbe stato raggiunto nella notte dopo l'incontro positivo che c'è stato tra le parti nella giornata di ieri. Prima di poter firmare con il secondo club più importante della città di Liverpool, però, Ancelotti dovrà raggiungere un accordo con il Napoli per la rescissione del contratto ancora in essere e nella giornata di oggi potrebbe essere ultimata anche questa pratica tutt'altro che di secondo ordine. Insomma, Ancelotti e l'Everton non sono mai stati tanto vicini. Oggi può arrivare la fumata bianca, con l'ex allenatore del Milan e del Real Madrid pronto a ripartire dopo la deludente parentesi napoletana.

