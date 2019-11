Sky - Il Napoli ha messo le mani su Amrabat, offerta di 10mln al Verona! Arriverebbe a giugno

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha messo le mani su Sofyan Amrabat, centrocampista olandese del Verona: è stata avviata una trattativa per acquistarlo adesso e lasciarlo fino a giugno. Non può arrivare a gennaio perchè ha già giocato con Bruges e Verona durante la stagione corrente.

Amrabat

Amrabat-Verona, il Napoli prova a chiudere già ora

A riferire la notizia sono i colleghi di Sky Sport: il Napoli sta cercando di chiudere l’operazione adesso, su di lui anche Inter e Fiorentina ma l’offerta del club azzurro è di circa dieci milioni di euro, che però non accontenta ancora del tutto il Verona che chiede una cifra più alta per lasciar partire il calciatore. Amrabat è passato al Verona in estate dal Bruges con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto già fissato a 3.5 milioni di euro.

Tra Napoli e Verona dunque, come riportato da Sky Sport, c’è ancora un po’ di distanza sulla valutazione del cartellino di Amrabat, ma la società azzurra ha intenzione di provare a chiudere in fretta l’operazione per battere la concorrenza dei club di Serie A. Nella giornata di lunedì i contatti tra le due società sono stati continui, c’è inoltre stata una conference call a Verona tra il ds azzurro Giuntoli e gli agenti del calciatore: Napoli in pole.