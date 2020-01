Amrabat e Rrahmani al Napoli, Gazzetta conferma: entrambi sono stati acquistati dagli azzurri, cifre e dettagli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dà praticamente per chiuse due operazioni in entrata per il Napoli. Si tratta del duo veronese Amrabat e Rrahmani. Entrambi sarebbero stati acquistati ieri dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli in quel di Milano. Ecco i dettagli pubblicati dalla rosea

DOPPIO COLPO NAPOLI: PRESI AMRABAT E RRAHMANI

"Il diesse napoletano ha anche incontrato gli agenti di Amrabat, coi quali sta lavorando per la firma del contratto. Sia il centrocampista marocchino sia Rahmani sono stati acquistati dal Verona per 35 milioni di euro e arriveranno a giugno"