Ambrosino convince il Napoli: offerto un nuovo contratto! Si valutano 6 mesi in Primavera con la Youth League, poi il prestito | ESCLUSIVA

Giuseppe Ambrosino è stato protagonista del ritiro di Dimaro prima, di Castel di Sangro adesso. Per cullare il suo sogno di giocare nel Napoli, ha rifiutato diverse offerte dall'estero, offerte importanti.

Calciomercato Napoli, nuovo contratto e rinnovo per Ambrosino

Come raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, infatti Ambrosino si sente la maglia partenopea addosso e la SSC Napoli è pronto a puntarci: dopo averlo visionato nei due ritiri, infatti, ha deciso di offrirgli un nuovo contratto. Quello precedente, infatti, era di portata di poco superiore alla categoria delle giovanili. Col nuovo contratto, invece, Ambrosino si avvicina alle cifre di un calciatore professionista. Al lavoro, quindi, il suo agente con il Napoli per siglare il nuovo contratto.

Intanto, però, approfittando della Youth League che disputerà il Napoli, potrebbe restare almeno fino a gennaio con la maglia della Primavera (da fuoriquota, essendo un 2003), per poi andare sei mesi in prestito nella seconda metà di stagione.