Alvino su Mertens: "De Laurentiis s'aspettava una richiesta così, ci sono 800mila euro di commissione per gli avvocati! Non ci sono margini"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino, rilasciando alcune dichiarazioni.

Di seguito le dichiarazioni di Alvino:

“La richiesta di rinnovo di Dries Mertens al Napoli? Facciamo un passo indietro, avevamo detto che De Laurentiis era ancora in attesa di una risposta scritta da parte di Mertens: ieri è arrivata una mail dallo studio che accompagna Mertens nelle contrattazioni. Credo che De Laurentiis s’aspettasse questo tipo di richiesta, non è rimasto sorpreso dall’entità della richiesta fatta da Mertens. Non c’è ombra di dubbio che la news del Mattino sia fake, anzi: il Napoli conferma nella massima espressione per filo e per segno ciò che ha scritto il quotidiano.

Le cifre? Un contratto biennale da 4 milioni di euro netti, 7,5 milioni lordi per anno. C’è un bonus di 225mila euro netti per assist e gol segnati, poi un altro bonus legato a traguardi di squadra e 800mila euro di commissione per lo studio che gli cura la situazione contrattuale. Che piacciano o meno, sono cifre reali che nessuno potrà smentire.

Richiesta irricevibile? Non credo ci siano i margini per una eventuale discussione tra Mertens ed il Napoli, De Laurentiis è stato chiarissimo e non si può vivere in una campana di vetro lontani dalla realtà .

Sorpreso dalla richiesta? De Laurentiis se l’aspettava, io resto sorpreso perchè i calciatori non possono pensare di vivere sotto una campana di vetro lontana dalla realtà quotidiana. Sopratutto quelli scaltri ed intelligenti come Mertens, che ha tanta esperienza accumulata qui: se non hai più voglia di restare, uscire così te ne fa uscire male. Fatico a capire il perchè non ci si riesca a calare in questo calcio dove c’è una contrazione evidente dei costi”