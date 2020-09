Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Osimehn è un giocatore giovane su cui il Napoli ha puntato molto, guarda molto al futuro. Non bisogna mettergli pressioni o etichette. Deve migliorare. Il Napoli ha puntato tanto su Osimhen, potrebbe essere un azzardo, ma sono state fatte delle valutazioni lunghe e ben precise".