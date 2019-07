Alvino: "Mi fido di Jorge Mendes per James al Napoli. Ci vuole calma e tranquillità"

Ultime notizie calcio Napoli - Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal di oggi. Ecco quanto evidenziato da CN24

“C’è ansia per James Rodriguez, c’è voglia dei tifosi di accorciare i tempi. Fare tutto e subito non fa bene e non rientra nelle intenzioni del Napoli. La trattativa James ha un regista primario che si chiama Jorge Mendes e quando c’è un top manager mondiale sposo in piedi la tesi della tranquillità e della calma. Jorge Mendes è amico di De Laurentiis e molto amico di Florentino”.