Calciomercato Napoli - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Napoli ha chiuso l'operazione e blindato Gabriel, è già stato fatto tutti, ora si attenderà che si libererà uno slot. Il prezzo di Koulibaly è fissato, il Napoli non farà sconti".