Altro che Insigne, dalla Spagna: il Psg punta a Coutinho

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - In Spagna tiene banco il possibile ritorno di Neymar al Barcellona. Nella clamorosa operazione potrebbe essere inserito anche Philippe Coutinho che in blaugrana ha sostituito proprio il connazionale e collega di reparto. Secondo il quotidiano Sport, il Paris Saint-Germain (club di Neymar) e i dirigenti catalani avrebbero trovato l'accordo economico per il trasferimento di Coutinho. Manca, però, quello fra i due club, ancora molto lontani sulle cifre dell'operazione. Di certo c'è che Coutinho accetterebbe l'ipotesi PSG e Neymar non vede l'ora di ricomporre il trio con Messi e Luis Suarez.