Tuttosport - Almendra, il Boca pretende una cifra pari alle tasse previste in Argentina: il Napoli vuole condividerle

Ultimissime calciomercato - Giovanni Di Lorenzo è il primo colpo del Napoli ma gli azzurri continuano a lavorare sul mercato. Il diesse Giuntoli ieri è stato a Milano per incontrare alcuni club e agenti per il punto della situazione. Ha incontrato il procuratore di Almendra, pallino del Napoli. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport.

In pole position c'è sempre l’argentino Almendra, classe 2000, che il club azzurro vorrebbe tesserare perché è un profilo molto interessante ma anche perché sfugge alla regola dei 25 da inserire in lista. Ieri a Milano c'era anche l'agente dell'Under 20, Adrian Ruoco, con il quale Giuntoli ha fatto il punto sui rapporti con il presidente del Boca, Angelici.

L'accordo con Almendra c'è, anche quello con il club (venti milioni di euro) ma gli xeneizes pretendono anche una somma pari alle tasse previste in argentina (26,5 per cento) mentre il Napoli vorrebbe almeno condividerle.