Tuttosport - Inglese nel mirino dell'Atalanta, l'alternativa è Pavoletti: la situazione

L'Atalanta lavora sul mercato per affrontare al meglio la prossima stagione che prevede ben tre competizioni: Serie A, Champions League e Coppa Italia. Uno dei tanti obiettivi di mercato è un calciatore di proprietà del Napoli: Roberto Inglese. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport.

Il mercato dei nerazzurri prevede comunque innesti importanti nel reparto avanzato, il nome di Inglese del Napoli è sempre molto chiacchierato ma non bisogna mai dimenticare mai che il cagliaritano Leonardo Pavoletti è da tempo un pallino di Gasperini. Nelle intenzioni della società c'è la volontà di inserire un nuovo centravanti per dare il cambio a Zapata, lo stesso giocatore ha dimostrato sul campo e con le sue dichiarazioni che vuole restare quindi il problema, per ora, non si pone.