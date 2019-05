Kiss Kiss - Almendra-Napoli, affare saltato! Giuntoli lo ha mollato per due motivi: i dettagli

Calciomercato Napoli - Valter De Maggio, è intervenuto in diretta ai microfoni di 'Kiss Kiss Napoli' la radio ufficiale della SSC Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Domani De Laurentiis ed Ancelotti insieme a Capri per festeggiare in anticipo il compleanno del tecnico, con una festa sull’isola. Ancelotti si tratterrà a Capri in barca, festa con 100 invitati .

Il Napoli ha mollato Almendra per due motivi, lo voleva ad ottobre per il mercato di gennaio: il Boca voleva monetizzare per necessità economiche, ma poi è arrivata la cessione di tre giocatori per un totale di 40 milioni di euro. Giuntoli lo voleva quando c’era Allan in odore di PSG. Ora è stato accantonato dal Napoli”.