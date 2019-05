Almendra-Napoli, affare non ancora del tutto chiuso: dall'entourage trapela una voce [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Con due partite ancora da disputare prima di porre la parola fine a questa stagione, la SSC Napoli, in maniera del tutto inevitabile, è al lavoro anche per il futuro e monitora il mercato internazionale alla ricerca di rinforzi da regalare a Carlo Ancelotti. Tra i profili che maggiormente destano l'interesse della dirigenza azzurra c'è quello di Agustin Almendra. Classe 2000, è uno dei talenti più fulgidi del calcio argentino e per lui il Napoli sta muovendo passi importanti.

Mercato Napoli, le ultime sull'affare Almendra

Non c’è ancora una novità ben definita su di una chiusura ormai vicinissima dell’affare, anzi. Bisognerà aspettare, secondo quanto riferiscono a CalcioNapoli24 fonti vicine al calciatore argentino. Non risulta, ad ora, un rilancio decisivo del Napoli per far vacillare le resistenze del Boca Juniors: fonti vicino all’entourage del calciatore non confermano l’imminente riuscita dell’affare. Il calciatore, al momento, è impegnato al Mondiale Under 20 in Polonia con la sua nazionale.

Almendra - Napoli, il ragazzo stuzzicato dalla Serie A

Un aspetto da non sottovalutare per niente è quello legato alla volontà di Almendra. Il mediano del Boca è affascinato dall'idea di giocare in Europa ed in particolar modo a Napoli. Segue, infatti, la Serie A sin da bambino e, tra le altre cose, è noto lo storico legame che c'è tra gli argentini ed il club partenopeo. Insomma, ci sono tutti gli elementi per essere ottimisti ma al momento serve un ulteriore sforzo da parte della società di Aurelio De Laurentiis. Al di là di questo, le parti continuano a trattare e trapela un certo ottimismo che fa ben sperare. Il Napoli, però, non è l'unico club che è sulle sue tracce.

Ultimissime mercato Napoli