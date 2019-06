Almendra-Napoli, Boca apre alla cessione extra-clausola: Giuntoli attende segnali dall'agente [ESCLUSIVA]

Continua il forcing del Napoli per Augustin Almendra centrocampista del Boca Juniors. Le trattative tra gli xeneize ed il club partenopeo nonsi sono mai interrotte nonostante siano state rifiutate due offerte da parte di Giuntoli. La prima risale a gennaio ed era intorno ai 15 milioni mentre la più recente si aggirava intorno ai 18 milioni. Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, il Boca avrebbe deciso di vendere Almendra anche ad una cifra inferiore ai 27 milioni della clausola. Angelici vuole ricavare soldi dalle cessioni del classe 2000 ed anche da quelle di Nandez e Pavon. Almendra, dopo i soli 9' giocati nel Mondiale Under 20, è molto deluso ed ha chiesto apertamente la cessione al Boca. Il Napoli resta alla finestra ed aspetta un segnale dall'agente, ma al momento non risultano ulteriori rilanci.

