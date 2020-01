Il Mattino - Allan molto tentato dall'addio imminente, a febbraio si tratta il rinnovo con il Napoli

Calciomercato Napoli - Nessun big partirà nella sessione di calciomercato di gennaio. Come riporta Il Mattino, il Napoli mette un freno a tutti i desideri di addio e nessun big lascerà il club in questa finestra invernale, tutto rimandato alla prossima estate. Per Allan e Koulibaly, per esempio, le lusinghe del mercato sono ricorrenti e va e viene la tentazione di cambiar maglia, nonostante Allan sia molto tentato da un addio imminente (in alternativa c’è un rinnovo di contratto che lo attende a febbraio). Ma non adesso. Ovviamente in queste vicende tutto può mutare in fretta ma difficilmente il brasiliano e il senegalese lasceranno questa settimana lamaglia azzurra.

