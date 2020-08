Allan-Everton, si muove Ancelotti! CorSport: il Napoli s'è convinto e ritocca al ribasso le richieste, ecco a che cifra si può chiudere

Calciomercato Napoli - Ci sarà modo più in là, quando si comincerà a far sul serio, e la Premier scoprirà cosa significhi «una vita da mediano». Ma ora, nei primi giorni di ritiro, Allan ha scelto di starsene buono, come racconta il Corriere dello Sport:

"Un abbraccio e via, verso l'Everton dove l’aspetta Ancelotti, che è sceso in campo in prima persona per aprire al dialogo e trovare quella convergenza che ancora sfila via: l’Everton vuole Allan alle sue condizioni e il Napoli s’è convinto,. La cifra che De Laurentiis ha scandito, alla prima telefonata (quaranta milioni) è già stata ritoccata verso il basso; ora tocca all’Everton avvicinarsi ai trenta milioni cash a cui aggiungerne cinque di bonus"