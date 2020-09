Allan all'Everton, Tuttosport frena: la firma non è imminente, l'offerta economica non convince il calciatore

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Lo sfoltimento della rosa prosegue con la cessione di un altro pezzo da novanta del Napoli di Sarri. «Per Allan siamo ai saluti finali. Va all’Everton», la conferma è arrivata ieri mattina direttamente dal presidente De Laurentiis attraverso Radio Kiss Kiss, anche se per la conclusione della trattativa bisognerà aspettare la firma del centrocampista brasiliano sul quadriennale propostogli dai Toffees. Firma non imminente, perché l’offerta da 3,5 milioni a stagione ancora non convince il calciatore"