L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulla attuale situazione di Alex Meret.

Alla situazione di Ospina è legata anche la vicenda Meret, anche lui in stand-by. L’accordo economico per rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 non è un ostacolo complesso ma Pastorello, l’agente di Meret, è stato chiaro sulla condizione indispensabile per prolungare l’avventura napoletana: Alex deve essere il titolare, senza dualismi illustri.