Albiol-Villarreal, dalla Spagna: "Accordo con il calciatore non ancora arrivato ma non dovrebbero esserci problemi. Attenzione al Valencia"

Javi Sidro, giornalista di Cadena Ser, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“E’ stata una sorpresa la notizia di Albiol al Villarreal. Si parlava di un colpo in difesa per il “sottomarino giallo” ma i nomi erano quelli di Murillo e di Mercado del Siviglia. L’anno scorso anche le parti sono state molto vicine ma poi Albiol fermò tutto ribadendo di voler restare a Napoli. Adesso manca l’accordo con il calciatore ma se tutto va come dovrebbe andare non ci saranno problemi. Attenzione, però, ad un possibile inserimento del Valencia che più volte ci ha provato in passato per Albiol”.