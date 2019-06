Addio Albiol, Gazzetta: "Ancelotti vorrebbe tenerlo ancora! De Laurentiis non l’ha presa bene, ma Napoli gli dirà grazie per quanto ha dimostrato"

Ultimissime calcio Napoli - Raul Albiol ha deciso di ritornarsene in Spagna, dove è nato e vissuto fino al giorno del trasferimento in Italia, nell’estate 2013. Sei anni di Napoli evidentemente non sono bastati ad allontanare la nostalgia della propria terra, di Valencia, la sua città. Lo racconta l'edizione odierna La Gazzetta dello Sport:

"Carlo Ancelotti vorrebbe tenerlo ancora. Ha preferito seguire i sentimenti e quando il Villarreal gli ha prospettato di chiudere la carriera con la maglietta gialla, Raul non ha esitato, forte anche di una clausola di 4 milioni che il club spagnolo è pronto a pagare. Ma l’affare non è ancora fatto, De Laurentiis non l’ha presa bene, ha detto che andandosene via, Albiol gli farà soltanto un favore. Napoli, invece, gli dirà grazie per quanto ha dimostrato"