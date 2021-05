Al Napoli serviranno 100mln per rifare la squadra! CorSport: il club ha un'idea, sorpresa plusvalenza da Ounas

Calciomercato Napoli - Per ritoccare una squadra, anzi rifarla, al Napoli serviranno un centinaio di milioni circa: possibilmente subito, magari anche maledetti, ma certo non sarebbero pochi. Ne parla il Corriere dello Sport.

"L’idea è di privarsi soltanto di uno tra Fabian e Koulibaly, a meno che non sia indecente far finta ancora di niente dinnanzi a proposte assai seducenti come lo fu quelle di un passato anche assai recente. Ounas torna da Crotone e può essere dirottato ovunque, con una credibilità nuova e anche invitante: è danaro anche questo, semmai persino una plusvalenza. E Petagna ha un suo appeal che spinge Giuntoli all’ottimismo: i diciassette milioni investiti nel gennaio del 2020 rientreranno in qualche modo da operazioni che cominciano ad avere un senso, anche adesso che il mercato è ancora teoricamente chiuso"