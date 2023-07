Al-Ahli su Lobotka a suon di milioni, la risposta netta di De Laurentiis

Calciomercato Napoli - L’Al-Ahli ha cercato di incantare Stanislav Lobotka a suon di milioni, ma il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha chiuso la porta a qualsiasi discorso di cessione, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il Napoli ieri ha vinto 6-1 (2-0) l’esordio stagionale con l’amichevole giocata contro la squadra dilettanti dell’Anaune Val di Non sul campo di Dimaro Folgarida. Il primo gol della nuova stagione è stato realizzato da Matteo Politano su rigore al 21’. Come previsto l’allenatore Garcia non ha schierato i nazionali giunti in Val di Sole questa settimana e che ieri si sono allenati a porte chiuse. Per la squadra trentina a segno Nicolò Biscaro su rigore al 51’.

NAPOLI (4-3-3): Contini (dal 46’ Idasiak); Zanoli (dal 46’ Marchisano), Folorunsho (dal 46’ D’Avino), Juan Jesus (dal 46’ Obaretin), Mario Rui (dal 46’ Olivera); Vergara (dal 46’ Coli Saco), Demme (dal 46’ Iaccarino), Spavone (dal 46’ Russo); Politano (dal 46’ D’Agostino), Ambrosino (dal 46’ Cioffi), Zerbin (dal 46’ Marranzino). All. Garcia

ANAUNE (4-2-3-1): Gionta (dal 55’ Souza Kreuger); Sartori (dal 55’ Cressotti), Allegretti (dal 55’ Belfanti), Faes (dal 55’ Stankov), Badjan; Casagrande (dal 55’ Berti), Menapace; Micheli (dal 55’ Prantil), Kumrija (dal 55’ Orsini), Diagne (dal 55’ Buzura); Biscaro (dal 55’ Arnoldi). A disp.: Rizzi. All.: Morano

Marcatori: Politano al 22’ su rig., Vergara al 25’, Cioffi al 49’, Biscaro su rig. al 51’ (An), Coli Saco al 57’, Iaccarino al 68’, Olivera all’89’

Arbitro: Andrea Terribile di Bassano del Grappa

Assistenti: Leo Postoraro di Verona e Paul Ndoja di Bassano del Grappa