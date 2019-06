Akè-Napoli, la prima richiesta ha gelato Giuntoli: controproposta degli azzurri, cifre e dettagli

Ultimissime calcio Napoli - Kostas Manolas resta l'obiettivo principla e del Napoli, ma Giuntoli non perde di vista Akè del Bournemouth.

Come scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli non molla la pista che porta a Akè del Bournemouth:

"Nello scorso inverno, Giuntoli ha seguito con interesse Nathan Aké (24 anni), difensore centrale del Bournemouth, che l’aveva acquistato dal Chelsea in estate. Il diesse ha avuto vari contatti con la dirigenza del club inglese ed ha chiesto anche la valutazione data al nazionale olandese. La risposta ha gelato il dirigente napoletano: 40 milioni di euro. Una cifra che il Napoli ha ritenuto elevata e, dunque, la discussione si è interrotta a fine marzo scorso. Adesso, però, lo scenario è cambiato, Ancelotti ha bisogno di un centrale difensivo di livello, se giovane tanto di guadagnato. Ed ha individuato in Aké l’eventuale alternativa a Manolas se con la Roma non si trovasse l’accordo. Al Bournemouth, verrebbe presentata un’offerta di 30 milioni di euro da pagare in due volte"