Affare Zaccagni, CorSport: 5mln di differenza tra Napoli e Verona, possibili visite mediche e arrivederci a fine stagione

Calciomercato Napoli - A che punto è l'affare tra Napoli e Verona per il centrocampista Mattia Zaccagni? Ne parla il Corriere dello Sport.

"Il Napoli ed il Verona non devono dirsi granché: il centrocampista s’è conquistato simpatie da Giuntoli che con il suo omologo veneto, D’Amico, ne ha parlato. Resta una distanza non incolmabile tra i dieci dell'offerta e i quindici della richiesta e poi ci sarà comunque da attendere che arrivi giugno. O altrimenti, concluderla come con Rrahmani: firma sul contratto, visite mediche e l’arrivederci poi alla nuova stagione. Ma adesso non c’è assolutamente fretta e pure Giuntoli ha altro a cui pensare"