Affare Thorsby-Napoli, Gazzetta: la Sampdoria vorrebbe solo 5mln, ma le quotazioni in rialzo sono quelle di un altro mediano

Calciomercato Napoli - Sander Berge, 23 anni, centrocampista norvegese dello Sheffield United, sarebbe il giocatore individuato da Giuntoli per dare equilibrio e qualità al gioco del Napoli secondo la Gazzetta dello Sport.

"In queste ore, le sue quotazioni sono al rialzo rispetto a quelle di Toma Basic e di Morten Thorsby. Il Bordeaux è intenzionato a cedere il croato Basic soltanto a titolo definitivo. Nel casting per il centrocampo, comunque, c’è anche l'altro norvegese Thorsby, per il quale la Sampdoria vorrebbe 5 milioni di euro"