Affare Politano, Gazzetta: da domani sarà a disposizione di Gattuso, ha archiviato l'amarezza per il mancato ritorno alla Roma

Giuntoli è attivissimo sul mercato per costruire il Napoli del futuro, che sta cominciando a prendere le sembianze sin da questa sessione di gennaio. Sono già quattro i colpi piazzati e in questi ultimi giorni potrebbero maturare anche altre situazioni. Lo racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Dopo il tedesco Diego Demme e lo slovacco Stanislav Lobotka, è stato già acquistato (arriverà in estate) dal Verona il difensore centrale kossovaro Amir Rrahmani. Il quarto colpo sarà ufficializzato oggi ed è l’esterno offensivo dell’Inter Matteo Politano, che ieri ha svolto le visite a Villa Stuart. Oggi è atteso il “cinguettio” del presidente Aurelio De Laurentiis e da domani il giocatore romano – archiviata l’amarezza per il mancato ritorno alla Roma, dove è cresciuto – si metterà con entusiasmo a disposizione di Rino Gattuso. Con l’Inter il dialogo resta aperto ma al momento il Napoli non vuole privarsi di Fernando Llorente"