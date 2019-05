Affare Ospina, Cronache di Napoli: "Si tratterà con l'Arsenal per tenerlo a Napoli, da Ancelotti via libera"

CALCIOMERCATO NAPOLI - David Ospina si è fermato a 23 presenze con la maglia del Napoli, a 25 sarebbe scattato il riscatto obbligatorio del suo cartellino dall'Arsenal per 4,5 milioni di euro. Ne parla l'edizione odierna di Cronache di Napoli:

"Il portiere è tornato ad essere di proprietà dell’Arsenal, ma con ogni probabilità azzurri e londinesi torneranno a trattare per il ritorno di Ospina a Napoli. Entro mercoledì si unirà alla nazionale colombiana in vista della Coppa America, al termine della quale dovrebbe avere la convocazione per il ritiro di Dimaro. Ancelotti apprezza molto le doti di Ospina e vorrebbe continuare a tenerlo in azzurro per un parco portiere di primo livello con Meret e Karnezis"