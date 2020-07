Affare Osimhen, Sky: questioni solo burocratiche, operazione definita in tutto e per tutto

Calciomercato Napoli - A Sky Calcio Show - L’Originale, su Sky Sport, è intervenuto il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Per quanto riguarda Victor Osimhen, lo slittamento della chiusura è avvenuto perché durante l’operazione lui ha deciso di cambiare il procuratore: è arrivato un altro, ed in questo caso le lungaggini passano anche attraverso un nuovo intermediario italiano. Questioni solo burocratiche, operazione definita in tutto e per tutto”