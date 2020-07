Affare Osimhen, Gazzetta: il nigeriano sta raggiungendo il presidente del Lille a Olbia! I dettagli

Ultime calcio Napoli - Tiene banco la trattativa del Napoli per il centravanti nigeriano del Lille, Victor Osimhen, che ieri mattina ha twittato: «Dieci giorni di ultimatum...», aggiungendo emoticon sghignazzanti come raccont ala Gazzetta dello Sport:

"Che segnale sia non è chiaro, ma il presidente rimane ottimista. Ieri il ventunenne attaccante era dato in partenza per Olbia. A largo della Sardegna ha ancorato il suo yacht il presidente del Lilla Gerard Lopez e Osimhen lo sta raggiungendo. In zona c’è anche il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Situazione delicata, per la guerra di procure. Spiega De Laurentiis: «Osimhen viene da un altro continente, ora ha un nuovo agente, i precedenti sono stati spazzati via. Hanno un’altra cultura. Vedremo che succederà»"