Affare Osimhen, CorSport: il Napoli non ha indicato scadenze e limiti, l'accordo con il Lille sarà trovato a prescindere da Ounas

Calciomercato Napoli - Aspettando Osimhen. Sì: il Napoli è in attesa della risposta di Victor, reduce da due giorni da turista in città e di incontri con Gattuso e De Laurentiis come racconta il Corriere dello Sport:

"L’ambiente, l’atmosfera e gli argomenti proposti da tecnico e presidente lo hanno colpito un bel po’, e dunque ora non resta che attendere il verdetto e poi chiudere: il Napoli non ha indicato scadenze e neanche limiti, però attende la sua risposta da un giorno all’altro. Sì, dipende tutto da Osimhen: ormai è chiara, la storia. L’accordo con il Lilla sarà trovato a prescindere dall’inserimento di Ounas"