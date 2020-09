Affare Milik, Gazzetta: la Roma pensa al piano B, cedere ugualmente Dzeko e cercare un altro centravanti

Notizie Calcio Napoli - Per gli appassionati del genere soap opera, può anche essere divertente. Per i tifosi delle squadre coinvolte un po’ meno, figuriamoci per i diretti interessati. L’affare sull’asse Napoli-Roma-Torino, che coinvolge Milik e Dzeko, è ormai il tormentone dell’estate come racconta la Gazzetta dello Sport:

"Difficoltà sul versante Roma-Napoli ci sono. La sensazione è che siano superabili ma non è così scontato, ecco perché i giallorossi adesso stanno pensando a un piano B: cedere ugualmente Dzeko alla Signora (che è disposta a offrire più soldi per il bosniaco) e mettersi alla ricerca di un nuovo centravanti. Intanto la Juventus aspetta, con un mix di irritazione e preoccupazione"