Affare Lobotka, CorSport: tra oggi e domani l’incontro conclusivo col Celta! Il Napoli non può più aspettare, le cifre

CALCIOMERCATO NAPOLI - Dev’essere l’ultimo miglio o qualcosa che gli somigli, per la trattativa che lega il centrocampista slovacco del Celta Vigo Stanislav Lobotka ed la S.s.c. Napoli. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Dev’esserci la buona volontà di entrambi, adesso, del Celta e del Napoli di riuscire a trovare una soluzione vantaggiosa per entrambe e non è solo una questione di danaro ma di opportunità che spingano a credere in un affare che Lobotka sta pilotando a modo suo. Lobotka pensa al Napoli: lui ha già detto sì, il Celta Vigo ha però bisogno di un sostituto. L’agenda ormai è delineata: tra oggi e domani l’incontro conclusivo. Il Napoli non può più aspettare: i venti milioni offerti (tre per il prestito, diciassette per il riscatto obbligatorio a giugno), sono invitanti, ma non indurranno all’impazienza. E poi, rimangono sempre due milioni di differenza a separare un sì da un ni, che è sempre meglio di un no, perché ormai la strada è intrapresa"