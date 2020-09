Affare Koulibaly, CorSport: il Napoli non cala le pretese sotto i 70mln! C'è ancora tempo col City, altrimenti il PSG può inserirsi last minute

Calciomercato Napoli - Il Manchester City non ha ancora un centrale difensivo, né ce l’ha il Psg e ora che si ripartirà, da domani in poi, verrà facile immaginare che ci scappi ancora un contatto per Koulibaly, come racconta il Corriere dello Sport:

“Ci vogliono zaini carichi di danaro - settantacinque o magari settanta, ma non uno in meno - e il Napoli non fa sconti, ed è complicato riuscire a concludere, o anche ad avvicinarsi, discutendo attraverso terzi. Per ora la questione è affidata alla mediazione di Ramadani, il collante tra il City e il Napoli: c’è ancora tempo per riuscire a cogliere una apertura o una definitiva chiusura, che a quel punto consentirebbe al Psg, eventualmente, con Koulibaly un colpo last minute mica da poco”