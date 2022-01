Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli si sta muovendo su più fronti per gli innesti che si renderanno necessari sin dalla prossima estate. Ne parla l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Napoli

“In lista c’è è pure Ilic, 20enne serbo che il Verona ha prelevato nel 2020 dal Manchester City per 7,5 milioni di euro. Ilic arrivò in Inghilterra su indicazione di Pep Guardiola. Il Napoli lo sta seguendo per inserirlo nel suo centrocampo del futuro”