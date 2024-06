Affare Hermoso-Napoli, sono giorni decisivi! Manna pronto ad incontrare agente ed intermediario italiano per risolvere

Calciomercato SSC Napoli - Sono giorni decisivi per un obiettivo di mercato del Napoli, il difensore spagnolo Mario Hermoso. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Mario Hermoso è svincolato dopo l’esperienza all’Atletico Madrid,

"e ha già avuto diversi colloqui con Conte, in cui ha manifestato un certo entusiasmo per il progetto. Tuttavia, come di consueto in questi casi, le richieste di ingaggio e commissioni sono piuttosto alte e al momento rappresentano l’ostacolo principale da superare. Manna pianificherà un incontro risolutore con l’agente di Hermoso e l’intermediario italiano della trattativa, per capire i margini di fattibilità dell’operazione"