Affare Gabriel, CorSport: l'Arsenal ha offerto più del Napoli, chiuso un tormentone prima del termine della deadline con il Lille

Calciomercato Napoli - Gabriel Magalhaes ha scelto l'Arsenal, anche se non lo ha ancora ufficialmente detto, e il Napoli s’è rassegnato: succede, è una questione di sterline, o forse no, c’è dell’altro, la voglia di indossare la maglia di un club che ha fatto la Storia, o chissà cosa. Ne parla il Corriere dello Sport:

"Dettagli all’interno di una decisione che non ha spiazzato il Napoli, che aveva capito già l’altra sera di quanto fosse diventato concludere un’operazione ormai avviatissima. 27 milioni di sterline equivalgono a una trentina di milioni di euro, sono qualcosina in più dei 25 che De Laurentiis aveva già predisposto per il bonifico in Francia, e hanno chiuso un tormentone che sarebbe durato, al massimo, fino al 27 di agosto, la deadline stabilita a inizio mese, lateralmente all’affare Osimhen"