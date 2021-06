Affare Emerson Palmieri, CorSport: il Chelsea vuole 18mln, il Napoli spera di poter convincere Abramovic con una soluzione più vantaggiosa

Calciomercato Napoli - A Stamford Bridge e a Cobham, che sono le case del Chelsea, c’è un giocatore che al Napoli risolverebbe un problema serio e annoso: ritrovarsi con un fluidificante elegante e fisico, già introdotto nel metodo-Spalletti. Delle ultime notizie su Emerson Palmieri ne parla il Corriere dello Sport.

“I diciotto milioni di euro che il Chelsea vorrebbe incassare sono ritenuti un’enormità, il brasiliano con passaporto italiano viaggia su un «riconoscimento» che oscilla intorno ai quattro milioni d’euro. Un po’ troppi per chi in questa estate vuole tagliare il monte-ingaggi per rendere sostenibile il bilancio nel quale sono ormai due anni che non trovano posto i proventi della Champions League. Il Napoli spera di poter convincere il Chelsea a scorgere una soluzione, la più vantaggiosa per chiunque, riducendo le proprie pretese”